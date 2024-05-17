Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan Galatasaray ile 93 puanı bulunan Fenerbahçe'nin mücadelesi aynı zamanda takımların golcüleri Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun da mücadelesine sahne olacak.

Ligin en skorer isimleri olan iki futbolcudan Icardi 23 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, 20 golü bulunan Dzeko ise ikinci sırada.

Icardi ligde 32 gole etki etti

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 32 karşılaşmada 23 kez ağları havalandırırken 9 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Ligin son bölümünde performansını üst seviyeye çıkaran Icardi, son 8 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve EMS Yapı Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Arjantinli futbolcu, son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atamadı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde toplamda 32 gole etki etti.

Mauro Icardi, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıp 2. dakikada maçtan çekildiği TFF Süper Kupa müsabakasında da derbi tarihine geçti. Maçın 50. saniyesinde Fenerbahçe filelerini havalandıran Arjantinli futbolcu, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu olmayı başardı.

Dzeko 20 golle krallık yarışında ikinci sırada

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 20 kez ağları havalandırırken 5 de asist yaptı.

Bu sezon 2 kez "hat-trick" yapmayı başaran Dzeko, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti.

Sezonun ilk yarısında oynanan 19 lig karşılaşmasında 16 gol atmayı başaran tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda ise yalnızca 4 kez gol sevinci yaşadı.

Edin Dzeko, sezonun ikinci yarısında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

Yıldız oyuncu, ligde son oynanan Mondihome Kayserispor mücadelesinde ise forma giymedi.

Galatasaray'ın diğer golcüleri Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Zaha

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Süper Lig'de attığı 89 golle Fenerbahçe'den sonra en skorer takım olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en fazla golü Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Wilfried Zaha attı.

Kerem Aktürkoğlu ligin geride kalan bölümünde 12 kez gol atma başarısı gösterirken Dries Mertens ve Wilfried Zaha da 9'ar golle takımın skorer isimleri oldu.

Ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamayan Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda forma giydiği maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken Hakim Ziyech de forma giydiği 17 lig maçında 6 gol kaydetti. Faslı futbolcu, bu gollerin 4'ünü son 5 maçta atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin formda ismi Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle sarı-lacivertli ekibi şampiyonluk yarışında tutan isimlerden oldu.

Ligde oynanan ilk 15 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Batshuayi, Mondihome Kayserispor deplasmanında alınan 4-3'lük galibiyette "hat-trick" yaparak takımına 3 puanı getirdi.

26 lig maçında toplam 688 dakika forma giyen Batshuayi, 12 kez gol sevinci yaşarken sahada olduğu her 57 dakikada bir kez gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci ligde 12 gol sevinci yaşarken, Cengiz Ünder, Tadic ve Szymanski de ligde attıkları 9'ar golle, takımın bu anlamda en golcü isimleri arasında yer aldı.