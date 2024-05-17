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Sivasspor, deplasmanda İstanbulspor'u farklı yendi

Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor, konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

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Karşılaşmadan önemli anlar; 6. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada meşin yuvarlağı alan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden sert vurdu, kaleci Nikolic topu kornere tokatladı.

17. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Charisis, iki rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda Simon Deli'ye çarpan top kaleci Mücahit'i kontrpiyede bırakıp sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada sağdan kazanılan kornerde Alaaddin Okumuş, penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada fark 2'ye çıktı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Turgunboev'de kaldı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Duhaney'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jackson uzaktan çok sert vurdu, kaleci Nikolic bu pozisyonda gole izin vermedi.

54. dakikada fark 3'e çıktı. Orta sahada topla buluşan Manaj, ceza yayı üzerine gelip, ceza sahası sağ çaprazındaki Koita'yı gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda, top uzak köşeden filelerle buluştu: 0-3.

62. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Camara, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Manaj'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden karşı karşıya şutunda, kaleci Mücahit Serbest son anda topu kornere gönderdi.

81. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Bartuğ Elmaz'ın kaptırdığı top, Vefa Temel'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-3.

86. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Duhaney'in Manaj'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ömer Faruk Turtay, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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