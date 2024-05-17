Renault yeni motorunu Türkiye'ye sattı

Fransız otomotiv devi Renault ile Türkiye arasında dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmanın detayları belli oldu.

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Otomotiv sektöründeki gelişmeler hız kesmeden devam ederken bu kez sektörü karıştıran yeni bir anlaşma imzalandı. Renault’un yeni motoru Türkler tarafından satın alındı. Bu anlaşmayla beraber yeni gelişmelerde merak konusu oldu.

Karar'da yer alan habere göre, dünya üzerinde en çok tercih edilen araba markalarından biri olan Renault, yepyeni bir haberle gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Renault, içten yanmalı motor birimi olan Horse’u Türklere sattı. Söz konusu bu gelişme heyecanlandıran bir anlaşmaya dönüşürken bu yeni motor özellikle hafif ticari araçlarda kullanılacak.

Renault Group’un yeni içten yanmalı motor birimi Horse, Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Habas ile ilk büyük anlaşmasını imzalayarak önemli bir başarıya imza attı. Anlaşma kapsamında Horse, Habas’a hafif ticari araçlarda kullanılmak üzere 2.0 litrelik turbo dizel motorlar sağlayacak.

İki şirketin geçen hafta duyurduğu anlaşmaya göre, 2.0 litrelik motorlar Habas’ın ilk hafif ticari araçlarında kullanılacak. Bu motorlar şu anda Renault ve Nissan’ın orta boyutlu vanlarında da kullanılmaktadır. Anlaşmanın finansal detayları ise açıklanmadı.

Horse, Renault Group’un içten yanmalı motor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçen yıl ayrı bir şirket olarak kuruldu. Şirket, Renault, Dacia, Nissan ve Mitsubishi araçları için motor ve aktarma organları da dahil olmak üzere yıllık üç milyondan fazla ünite üretecek. Horse, Temmuz 2023’te faaliyete başladı.

Horse, Renault Group’un içten yanmalı motor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçen yıl ayrı bir şirket olarak kuruldu. Şirket, Renault, Dacia, Nissan ve Mitsubishi araçları için motor ve aktarma organları da dahil olmak üzere yıllık üç milyondan fazla ünite üretecek. Horse, Temmuz 2023’te faaliyete başladı.

Otomotiv üreticileri, benzinli ve dizel motor satışlarında beklenen düşüşle başa çıkmanın yollarını ararken, elektrifikasyon sürecinin maliyetini finanse etmeye çalışıyor. Bu bağlamda Renault, tamamen elektrikli araçlar geliştirmek ve üretmek için Ampere adında bir şirket kurdu.

Habas, 1956 yılında kurulan ve endüstriyel ve medikal gaz üretimi, çelik üretimi, enerji üretimi, ağır makine imalatı, motosiklet üretimi, gemi inşası ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren bir Türk konglomeratıdır. Habas, geçen yıl elektrikli ve dizel şehir otobüsleri, minibüsler ve kamyonlar üretmeye başladı. Ayrıca, Gebze’de bulunan eski Honda Türkiye üretim tesisini de satın alarak burada binek otomobil üretmeyi planlıyor. Honda, bu tesisteki üretimi 2021 yılında durdurmuştu.

Renault motorları, Habas’ın ilk hafif ticari araçlarında kullanılacak ve bu araçlar Türkiye’nin doğusunda bulunan Manisa’da üretilecek. Horse, bu motorların en son Euro 6d emisyon standartlarını karşıladığını belirtti. Horse’un, Renault ve Nissan motorlarının yanı sıra şanzıman ve diğer bileşenlerin üretildiği Bursa’nın kuzeyinde bir ortak girişim güç aktarma organı tesisi bulunmaktadır.

KAYNAK: KARAR