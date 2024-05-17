20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu. Buna göre başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağını duyurdu.

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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak." denildi.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

SINAV MERKEZLERİ 10 HAİZRAN'DA İLAN EDİLECEK

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.