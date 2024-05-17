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Adana Demirspor'a şok ceza! UEFA açıkladı

Adana Demirspor'a şok ceza! UEFA açıkladı

UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Bu ceza, Adana Demirspor'un gelecek üç sezon içinde Avrupa bileti alması durumunda uygulanacak. Bu sezon Avrupa kupalarına katılma ihtimali bulunmayan takım, Konferans Ligi'nde Genk'e elenmişti.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA, Akdeniz ekibine vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

Süper Lig'de 44 puanı bulunan 11. sıradaki Adana Demirspor'un bu sezon Avrupa kupalarına katılma ihtimali bulunmuyor.

Adana Demirspor gelecek üç sezon içinde Avrupa bileti alırsa cezası nedeniyle katılım gösteremeyecek.

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden Mavi Şimşekler, play-off turunda Genk'e elenerek turnuvaya veda etmişti.

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