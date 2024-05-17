Liverpool'da Klopp'un yerine Arne Slot geliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un gelecek sezon için 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştığı açıklandı.Abone ol
İngiliz medyasına göre, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, gelecek sezon Liverpool'ı çalıştıracak.
"Gelecek yıl Liverpool'dayım"
Slot, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl orada (Liverpool'da) teknik direktör olacağımı doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.
Klopp, sezon sonu bırakacağını açıklamıştı
Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.
Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.