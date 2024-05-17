Dünyaca ünlü üniversiteden İsrail kararı! İlişkiler askıya alındı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde faaliyet gösteren Granada Üniversitesi (UGR), İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla bilimsel ve teknik alandaki işbirliklerini durdurdu.

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İsrail'in, Filistin, Gazze Şeridi ve Refah'taki katliam saldırıları her geçen gün artarak devam ederken İspanya'dan çarpıcı bir İsrail adımı geldi.

GRANADA ÜNİVERSİTESİ İSRAİLLİ EĞİTİM KURUMLARIYLA TÜM İLİŞKİLERİ ASKIYA ALDI

İspanya'da yer alan Granada Üniversitesi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sona erene kadar İsrailli eğitim kurumlarıyla her türlü işbirliğinin askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, barışa, insan haklarının korunmasına ve halklar arasındaki işbirliğine olan "kesin kararlılığını" yineleyen Granada Üniversitesi, aldığı kararın, üniversitenin "tüzüğü ve etik kurallarında öngörülen demokrasi, eşitlik, sosyal adalet, barış ve katılımın desteklenmesine ilişkin faaliyet ve projelere üniversite topluluğunun katılımını teşvik etme kararlılığını güçlendirdiğini" belirtti.

Verilen detaylarda özellikle öğrencilerin, öğretim ve araştırma personelinin, teknik, yönetim, idare ve hizmet personelinin İsrail üniversitelerine gelen ve giden hareketliliğinin, özellikle ikili Erasmus hareketlilik anlaşmalarının, AB tarafından teşvik edilen İsrail menşeli bilimsel ve teknik işbirliklerinin askıya alındığı kaydedildi.

İMZALANAN ANLAŞMALARDA FESHEDİLDİ

Açıklamada ayrıca İsrail'deki Bal-Illan Üniversitesi ve Tel-Aviv Üniversitesi ile imzalanan öğretim ve yaz kursu anlaşmalarının feshedildiği, yeni anlaşmalar ve akademik işbirliği projeleri yapılmayacağı bildirildi.

'FİLİSTİNLİ ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER YOĞUNLAŞTIRILACAK'

Bunların dışında, Granada Üniversitesi Yönetim Konseyi, "Filistinli üniversitelerle ilişkilerin yoğunlaştırılması ve Filistinli öğrencilere, araştırmacılara, profesörlere ve milliyetleri ne olursa olsun katliama karşı çıktıkları için misillemeye maruz kalanlara yardım etmek ve onları ağırlamak için sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapma" kararını onayladı.

Öte yandan, 29 Nisan'da Valencia Üniversitesi'nde başlayan ve daha sonra İspanya genelinde çok sayıda üniversiteye yayılan İsrail'e tepki, Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

Çok sayıda öğrenci, üniversitelerinin kampüslerinde kurdukları ve Filistin bayrakları açtıkları çadırlarda sabahlarken, gün içinde de "İsrail'e boykot", "siyonistler üniversitelerden dışarı" sloganlarıyla gösteriler düzenliyor.

DÜNYACA BİLİNEN BİR ÜNİVERSİTE OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Granada Üniversitesi, dünya genelindeki üniversite sıralamalarında oldukça iyi bir konumda. Üniversite, Mart 2024'te Scimago Institutions tarafından yapılan sıralamaya göre, dünya genelinde 216. sırada yer almaktadır.