Trendyol Süper Lig'in 37 haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mendoza kendi kalesine ve 74. dakikada Mert Yılmaz attı. Adana Demirspor'un tek golünü 65. dakikada Aymbetov kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 48'e yükseltirken Adana Demirspor, 44 puanda kaldı.
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor sahasıdna Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.