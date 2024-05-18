MSB acı haberi duyurdu! Erzurum’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kaplan Harekatı'nda, Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, mühimmat patlaması sonucu şehit oldu. Acı haber Erzurum'un Hınıs ilçesindeki ailesine iletildi.Abone ol
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi.
Bölgede görev yapan 26 yaşındaki Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine ateş gibi düştü.