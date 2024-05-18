BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  GÜNCEL

MSB acı haberi duyurdu! Erzurum’a şehit ateşi düştü

MSB acı haberi duyurdu! Erzurum’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kaplan Harekatı'nda, Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, mühimmat patlaması sonucu şehit oldu. Acı haber Erzurum'un Hınıs ilçesindeki ailesine iletildi.

Abone ol

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi.

Bölgede görev yapan 26 yaşındaki Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine ateş gibi düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye ve Galatasaray açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye ve Galatasaray açıklaması
Çanakkale açıklarındaki lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarındaki lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
İsrail ordusu Gazze'de 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu
Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu ispatlandı
Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu ispatlandı
Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti
Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti
Dünyaca ünlü üniversiteden İsrail kararı! İlişkiler askıya alındı
Dünyaca ünlü üniversiteden İsrail kararı! İlişkiler askıya alındı
Liverpool'da Klopp'un yerine Arne Slot geliyor
Liverpool'da Klopp'un yerine Arne Slot geliyor
Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyatta kapatma cezası da geliyor
Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyatta kapatma cezası da geliyor
Başörtülü hakime yönelik reddihakim talebinde bulunan avukat baroya şikayet edildi
Başörtülü hakime yönelik reddihakim talebinde bulunan avukat baroya şikayet edildi