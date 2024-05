Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye ve Galatasaray açıklaması

Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım ile EURO 2024'te hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirtti ve Inter'deki şampiyonluğunun bir rüya olduğunu söyledi. Türkiye'de kendisini dışlanmış gibi hissettiğini ve milli takım tercihini Türk bayrağına duyduğu sevgi nedeniyle yaptığını vurgulayan Çalhanoğlu, Galatasaray'a dönme konusundaki yanlış anlaşılmalara da değindi.

İtalya Serie A'da şampiyon olan Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan milli oyuncu, Türkiye hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

EURO 2024 sözleri

EURO 2024 hedefleri hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Bu benim üçüncü Avrupa şampiyonam olacak. İlk ikisi iyi geçmedi ama inşallah bu iyi geçer. Benim için çok önemli. Bu iyi performansımla ve takım arkadaşlarımla Milli takım formasıyla kanıtlamamız gereken şeyler var. Şampiyonaya iyi başlarsak devamını getireceğimize inanıyorum. Kampa erken başlayacağız, çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

'Hedefimiz kupayı kaldırmak'

Avrupa Şampiyonası'nda önemli olanın skor olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, "Toplam 6 veya 7 maç oynanacak. Bu maçlarda önemli olan skordur. Maçları kazanmamız gerekiyor. Her maç bizim için final olacak. Maça iyi başlarsak turnuvanın gidişatı da iyi olur. Kaptan olarak hedefim belli. Hedefimiz Almanya'da kupayı kaldırmak. Ben hedefimi her zaman çok yüksek tutarım" ifadelerini kullandı.

'Bir rüya gerçekleşti'

Inter'deki şampiyonluğuna değinen Hakan Çalhanoğlu, "Bir rüya gerçekleşti. 7 yıl sonra ilk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir bunu bekliyordum. Takım olarak bizim için önemliydi. 2. yıldızı takmak bizim için iyi oldu" açıklamasını yaptı.

'İyi olan kazanır umarım'

Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolcuların Avrupa'daki başarılarına dair şu görüşleri paylaştı: "Sadece ben değil Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız... Şampiyonlar Ligi finalini 2 Türk oynayacak. Artık bir Türk kaldıracak kupayı. Ben çok mutlu oldum. İyi olan kazanır umarım. İkisi de kardeşimiz. Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur. Final oynamak çok güzel bir duygu."

'Kendimi en iyi olarak görüyorum'

Oynadığı pozisyonda kendisini en iyi olarak gördüğünü belirten Hakan Çalhanoğlu, "Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem" dedi.

'Dışlanmış gibi hissediyorum'

Türkiye'de kendisini dışlanmış gibi hissettiğini dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray sözleri

Galatasaray'la ilgili iddiaların hatırlatılmasının ardından Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaray'a, Türkiye'ye gelmek istemiyor diye yorumlar çıkmıştı. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben sadece bu şartlarda Türkiye'ye gelmek istemediğimi söyledim. Ben düşüncemi paylaşmak istedim, milletimiz de yanlış anladı galiba ya da anlamak istediği gibi anladı. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitmek istiyordum ama bizim maçımız var, kupayı kaldıracağımız için gidemedim" dedi.