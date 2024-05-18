Burdur'da akrabalarını belediyeye atamakla suçlanan CHP'li başkan: Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız?

CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrasında kazandığı bazı belediyelerde üst düzey yöneticiliklere belediye başkanlarının akrabalarının getirildiği tartışmaları sürüyor. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in belediyeyi akrabalarıyla doldurduğu öne sürüldü.

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CHP'li belediyelerdeki atama iddialarının ardından bir iddia da Burdur Belediyesi'nden geldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre 1 Mart yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nin Burdur Belediye Başkan Adayı Muhammet Taşkın, çok sayıda ismin yazılı olduğu bir liste hazırladı.

Kim nereye atandı?

O listeye göre Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, teyzesinin oğlu Ali Say'ı hem belediye başkan yardımcılığına hem de su işleri birim şefi personeli olarak atadı. Ali Say'ın eşi Naile Say'ı imar müdürlüğü personeli, Ali Say'ın kardeşini Eren Say'ı ise park bahçeler müdürlüğü personeli yaptı.

Teyzesinin damadı Mustafa Bozkurt'u hem belediye başkan yardımcısı hem de imar müdürü olarak atadı. Köylüsü Hülya Eraslan'ı belediye başkan yardımcılığına getirdi. Ayrıca diğer kuzenlerinden Ali Burak Polat'ı özel kalem müdürü yaptı. Burak Polat'ın eşi Müzeyyen Polat'ı itfaiye personeli olarak atadı.

Taşkın, Özgür Özel'in "Açık söylüyorum, ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum" sözlerini hatırlattı.

"Ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz"

O atama iddialarının ardından Burdur Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'den de açıklama geldi. Ercengiz, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız? Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz" dedi.