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Ankara'da otopark ücretlerine zam! İşte yeni tarife

Ankara'da otopark ücretlerine zam! İşte yeni tarife

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlık otoparkların ücretlerine 10 lira ile 35 lira arasında değişen miktarlarda zam yapıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda 10'uncu birleşim için toplandı.

Gündemdeki maddeleri ve komisyon raporlarını oylamaya sunan Işık, ABB mülkiyetinde olup iştiraki olan BELTAŞ AŞ'nin sorumluluğundaki otoparklarda 2024 yılında uygulanacak ücretlerin belirlenmesini içeren komisyon raporunu müzakereye açtı.

Otopark ücret tarifesi

Meclis Birinci Başkanvekili Işık'ın oylamaya sunduğu ve oy çokluğuyla kabul edilen yeni otopark ücret tarifesine göre, yol boyu otopark tarifesi, 0-15 dakika ücretsiz olurken 15 dakika ile 1 saat arası 20 liradan 35 liraya, 1-2 saat arası 25 liradan 40 liraya, 2-6 saat arası 30 liradan 50 liraya, 6-9 saat arası 35 liradan 60 liraya ve 9 ile 24 saat arasında 45 liradan 75 liraya çıkarıldı.


Açık otoparklardaki tarife ise 0-1 saat arası 25 liradan 35 liraya, 1-4 saat arası 30 liradan 40 liraya, 4-8 saat arası 35 liradan 50 liraya, 8-12 saat arası 40 liradan 60 liraya ve 12-24 saat arası 50 liradan 75 liraya yükseltildi. Kapalı otoparklar için yapılan düzenlemede de 0-1 saat arası 30 liradan 40 liraya, 1-4 saat arası 35 liradan 50 liraya, 4-9 saat arası 40 liradan 65 liraya çıkarıldı, 9-24 saat arası ise 80 lira olarak belirlendi. Öte yandan rekreasyon alanlarındaki 0-24 saat arası için 20 lira olan giriş ücreti 40 liraya yükseltildi.

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