BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  EKONOMİ

Erdemir saat ücretli işe alım yapacak

Erdemir saat ücretli işe alım yapacak

Erdemir, bu yıl da çeşitli işletme ünitelerindeki ihtiyaçlar için saat ücretli yeni çalışanlar istihdam etmeye devam ediyor.

Abone ol

Erdemir, 2024 ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için toplu işe alım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir, bu yıl da çeşitli işletme ünitelerindeki ihtiyaçlar için saat ücretli yeni çalışanlar istihdam etmeye devam ediyor.

İşe alımlar için başvuru süreci 20 Mayıs'ta başlayacak. Başvurular 31 Mayıs'a kadar hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında Erdemir Spor Salonu'nda yapılabilecek.

Adaylarda meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların ilan tarihi itibariyle 18-26 yaş aralığında (21.05.1997 ve sonrası, 19.05.2006 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Karadeniz Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 20 Kasım tarihinden önce Karadeniz Ereğli'de ikamet etmeye başlayan ve halen Karadeniz Ereğli'de ikamet edenlere öncelik verilecek.

Adaylarda tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak.

Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek. Uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sunucu Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu
Sunucu Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu
30 yıldır topladığı asırlık Balkan kıyafetleriyle 'Göç Müzesi' kurmak istiyor
30 yıldır topladığı asırlık Balkan kıyafetleriyle 'Göç Müzesi' kurmak istiyor
Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Selçuk Bayraktar paylaştı
Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Selçuk Bayraktar paylaştı
Ankara'da otopark ücretlerine zam! İşte yeni tarife
Ankara'da otopark ücretlerine zam! İşte yeni tarife
19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz
19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz
Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı
Çok sayıda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Çok sayıda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Burdur'da akrabalarını belediyeye atamakla suçlanan CHP'li başkan: Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız?
Burdur'da akrabalarını belediyeye atamakla suçlanan CHP'li başkan: Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız?
Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
Renault ve Dacia'dan mayıs ayına özel kampanyalar
Renault ve Dacia'dan mayıs ayına özel kampanyalar
MSB acı haberi duyurdu! Erzurum’a şehit ateşi düştü
MSB acı haberi duyurdu! Erzurum’a şehit ateşi düştü
Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye ve Galatasaray açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye ve Galatasaray açıklaması