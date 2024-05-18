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Sunucu Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu

Sunucu Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından cenaze programı belli oldu.

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Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucunun 19 Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedileceğini ifade etti.

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden sunucu Erkan Yolaç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti. Yolaç, 'Evet-Hayır' yarışması ile tanınıyordu.

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucu için 19 Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini ve Yolaç'ın Zekariyaköy Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

Sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

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