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Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Selçuk Bayraktar paylaştı

Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Selçuk Bayraktar paylaştı

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 3 gün boyunca peş peşe testler gerçekleştirdiğini ve başarıyla tamamladığını duyurdu.

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BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 3 gün boyunca peş peşe testler gerçekleştirdiğini ve başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testleri" denildi.

Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Selçuk Bayraktar, 14 - 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 38.-39. ve 40. test uçuşlarını paylaştı.

TCG Anadolu'dan ilk uçuş  2024’te

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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