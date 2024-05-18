Bahçeli Kızılcahaman Kampı öncesi konuştu! FETÖ benzeri yapıya izin vermeyiz

MHP'nin iki gün sürecek kampı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. Toplantı öncesi açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

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Bahçeli, "31 Matr'ta MHP Türkiye çapında müstesna bir sonuç aldı." açıklamasında bulundu. Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gizli tanığın "kumpas" iddialarına ilişkin de "Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" başladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme girilmiştir.

Hepinizi her belediye başkanımızı, seçimlerde aday olup seçilemeyen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Teröre boyun eğmek uzlaşı değil. Bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek art niyet. Yumuşama beklentimiz usulde değil, uslupta olmalıdır. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir. Yumuşama kisvesi altında yumuşakça olmamızı kimse beklememeli. Kumpasçılarla işimiz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Etki ajanlarına taviz vermeyeceğiz. Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz.

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Tarihte her şey bir adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Tam 105 yıl önce Samsun'dan milli mücadelenin ilk adımı atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı karılmıştır. 19 Mayıs zalime haine yıldırım gibi çarpan Türkün gücüdür. Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz. Buna leke sürdürmemek için adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Samsun'da atılan ilk adım aziz milletimizin kahramanlık beraatıdır. Gerekirse 105 yılındaki adımı yine atarız, namertlere kafa tutarız. Dün yaptık yine yaparız. Kendimize güveniyoruz. Türk milletinin varlığını sonuna kadar yaşatmayı ant içiyoruz.

Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret

MHP'nin iki gün sürecek kampı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen Bahçeli, ardından, Şehit Fatih Duru Parkı'ndaki, şehit askerlerin künyelerinin asılı olduğu "Şehit Anıt Ağacını" da ziyaret etti.

Kampın gündemi

"Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" adıyla düzenlenen kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıklar değerlendirilecek.

Akademisyenlerin de katılacağı kampta, "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ve "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak.

Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak.

Kızılcahamam'da düzenlenen kampa, MHP'li 218 belediye başkanının katıldığı bildirildi.