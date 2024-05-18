BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  GÜNCEL

Bahçeli Kızılcahaman Kampı öncesi konuştu! FETÖ benzeri yapıya izin vermeyiz

Bahçeli Kızılcahaman Kampı öncesi konuştu! FETÖ benzeri yapıya izin vermeyiz

MHP'nin iki gün sürecek kampı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. Toplantı öncesi açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Abone ol

Bahçeli, "31 Matr'ta MHP Türkiye çapında müstesna bir sonuç aldı." açıklamasında bulundu. Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gizli tanığın "kumpas" iddialarına ilişkin de "Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" başladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme girilmiştir.

Hepinizi her belediye başkanımızı, seçimlerde aday olup seçilemeyen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Teröre boyun eğmek uzlaşı değil. Bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek art niyet. Yumuşama beklentimiz usulde değil, uslupta olmalıdır. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir. Yumuşama kisvesi altında yumuşakça olmamızı kimse beklememeli. Kumpasçılarla işimiz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Etki ajanlarına taviz vermeyeceğiz. Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz.

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Tarihte her şey bir adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Tam 105 yıl önce Samsun'dan milli mücadelenin ilk adımı atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı karılmıştır. 19 Mayıs zalime haine yıldırım gibi çarpan Türkün gücüdür. Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz. Buna leke sürdürmemek için adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Samsun'da atılan ilk adım aziz milletimizin kahramanlık beraatıdır. Gerekirse 105 yılındaki adımı yine atarız, namertlere kafa tutarız. Dün yaptık yine yaparız. Kendimize güveniyoruz. Türk milletinin varlığını sonuna kadar yaşatmayı ant içiyoruz.

Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret

MHP'nin iki gün sürecek kampı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen Bahçeli, ardından, Şehit Fatih Duru Parkı'ndaki, şehit askerlerin künyelerinin asılı olduğu "Şehit Anıt Ağacını" da ziyaret etti.

Kampın gündemi

"Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" adıyla düzenlenen kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıklar değerlendirilecek.

Akademisyenlerin de katılacağı kampta, "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ve "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak.

Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak.

Kızılcahamam'da düzenlenen kampa, MHP'li 218 belediye başkanının katıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayakkabısını yalamadığı için 13 yaşındaki çocuğa işkence etti!
Ayakkabısını yalamadığı için 13 yaşındaki çocuğa işkence etti!
Paralar hesaba yatırıldı, Bakan Göktaş duyurdu! Hak sahibi başına 7 bin 608 liralık ödeme
Paralar hesaba yatırıldı, Bakan Göktaş duyurdu! Hak sahibi başına 7 bin 608 liralık ödeme
Nedim Şener'den Emniyet'teki gizli tanık skandalında 'darbe yok' diyen Aytun Çıray'a yanıt
Nedim Şener'den Emniyet'teki gizli tanık skandalında 'darbe yok' diyen Aytun Çıray'a yanıt
ABD: İsrail savunmasız bırakılmıyor
ABD: İsrail savunmasız bırakılmıyor
Erdemir saat ücretli işe alım yapacak
Erdemir saat ücretli işe alım yapacak
Sunucu Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu
Sunucu Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu
30 yıldır topladığı asırlık Balkan kıyafetleriyle 'Göç Müzesi' kurmak istiyor
30 yıldır topladığı asırlık Balkan kıyafetleriyle 'Göç Müzesi' kurmak istiyor
Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Selçuk Bayraktar paylaştı
Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Selçuk Bayraktar paylaştı
Ankara'da otopark ücretlerine zam! İşte yeni tarife
Ankara'da otopark ücretlerine zam! İşte yeni tarife
19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz
19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz
Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı
Çok sayıda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Çok sayıda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de