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İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cansız bedenine ulaştı

İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cansız bedenine ulaştı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter'in cansız bedenlerine ulaştığını açıkladı.

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İsrail ordusu, 7 Ekim saldırısında Hamas tarafından kaçırılan üç İsrailli rehinenin cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Ordu, dün gece yaptığı açıklamada, askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı.

Askeri sözcü Daniel Hagari, 7 Ekim'de Hamas'ın üç kişiyi Nova müzik festivalinden kaçmaya çalışırken öldürdüğünü söyledi.

Gazze'de bulunduğunu bildirdi ancak tam olarak nerede bulunduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, o gün kaçırılan 200'den fazla rehinenin tamamı iade edilene kadar savaşa devam edeceğini söylemişti. 

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık 1200 kişiyi öldürdü 250 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin yaklaşık yarısı, çoğu esir takası yoluyla olmak üzere, serbest bırakıldı ancak İsrail hala Gazze'de 100 rehinenin esir olduğunu ve 30 cansız bedenin daha bulunduğunu söylüyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarında 35 binden fazla kişi öldü.

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