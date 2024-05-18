Senegal Başbakanı'ndan çağrı: Fransız işgaline son verelim

Senegal Başbakanı Sonko, Senegal'in başkentinin üçte birinin yabancı üsler tarafından 'işgal' edilmiş durumda olduğunu belirterek Fransız işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.

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Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, ülkedeki Fransız askeri üslerinin kapatılmasını önererek bu üslerin uzun süreli varlığının kendi iç işlerini tam olarak kontrol etme arzusuyla bağdaşmadığını iddia etti.

Sonko söz konusu bu açıklamaları Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon ile ortak bir konferansta yaptı.

Sonko, "Bağımsızlığımızdan 60 yıldan fazla bir süre sonra Fransız ordusunun ülkemizdeki çeşitli askeri üslerden hala yararlanmasının nedenlerini ve bu varlığın ulusal egemenliğimiz ve stratejik özerkliğimiz üzerindeki etkisini sorgulamalıyız" dedi.

Fransa, 2010 yılında Senegal'de bulunan bin 200 kişilik birliğini azaltmaya başlamıştı. Senegal'de yaklaşık 350 Fransız askeri bulunuyor.

Sonko, açıklamasında birkaç ülkenin Senegal'e savunma anlaşmaları sözü verdiğini belirterek, "Ancak bu Dakar bölgesinin üçte birinin yabancı garnizonlar tarafından işgal edildiği gerçeğini haklı çıkarmaz" dedi.

Sonko konuşmasında Senegal'in Mali, Burkina Faso ve Nijer'de iktidara gelen hükümetlerle ilişkilerini derinleştireceğini ilan ederek, "Sahel'deki kardeşlerimizin peşini bırakmayacağız ve bağları güçlendirmek için gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Başbakan Sonko ayrıca, euroya sabitlenmiş CFA Frangı para birimini diğer yedi ülkeyle paylaşan Senegal'in bunu azaltmak ve ihracatta rekabet gücünü arttırmak için esnek bir para birimini tercih edeceğini söyledi.