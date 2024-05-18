İmamoğlu 73 kişilik heyetle Roma'ya gitti otel fiyatları gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalabalık bir heyetle “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için Roma'ya gitti. Ancak İmamoğlu ve beraberindekilerin kaldıkları otelin fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için, İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.

İmamoğlu, Roma’da Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) Başkanı Spyros Capralos ve İtalyan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago ile bir araya geldi.

Kalabalık gazeteci grubu eşlik etti

İmamoğlu’na Roma ziyaretinde, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve Genel Sekreter Neşe Gündoğan eşlik etti. Sala della Protometeca’da düzenlenen imza töreni öncesinde, sırasıyla; Malago, Capralos, Kiremitçioğlu ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. İBB Başkanı'na bu gezisinde kalabalık bir gazeteci grup da eşlik etti.

Tek gece iki kişilik odanın fiyatı 2800 euroya kadar çıkıyor

73 kişi olduğu öğrenilen grup Patronlar Dünyası'nın haberine göre gece, Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da kaldı. Ancak bu otelin adını duyanlar fiyat bilgisini görünce hayret etti. Edinilen bilgiye göre 5 yıldızlı otelin kendi internet sitesindeki verilere göre gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1.277 eurodan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlayıp 2800 euroya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.

Öte yandan fiyatların bu kadar yüksek olduğunu göre bazı sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek, ödemenin hangi bütçeden yapıldığına dair açıklama yapılmasını istedi.