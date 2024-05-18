BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  GÜNCEL

Memleket Partisi'nin genel merkezinin kapısına kilit vuruldu

Memleket Partisi'nin genel merkezinin kapısına kilit vuruldu

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi, 'tasarruf' gerekçesiyle genel merkezi kapatma kararı aldı. Parti, bu kararla birlikte dijital platformlardaki varlığını artırmaya yönelecek.

Abone ol

Memleket Partisi, 'tasarruf' amacıyla Ankara'daki Genel Merkez binasını kapatma karar aldı Parti, Etimesgut'ta daha küçük bir ofise taşınma kararı aldı.

Parti Genel Başkanı Muharrem İnce de alınan bu kararın ardından yaptığı açıklamada; dijital platformlardaki varlıklarını artıracaklarını ve parti masraflarını kısmak zorunda olduklarını aktardı.

İnce, partinin üyelerden gelen bağışlarla ayakta kaldığını, Hazine'den yardım alamadıklarını ve bu nedenle binaları küçültme kararı aldıklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu 73 kişilik heyetle Roma'ya gitti otel fiyatları gündem oldu
İmamoğlu 73 kişilik heyetle Roma'ya gitti otel fiyatları gündem oldu
Piyasaların gözü o güne çevrildi! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların gözü o güne çevrildi! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Hamas, Refah'ta 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Hamas, Refah'ta 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Sanık avukatı davada başörtülü hakim için reddihakim talebinde bulundu Yılmaz Tunç'tan tepki
Sanık avukatı davada başörtülü hakim için reddihakim talebinde bulundu Yılmaz Tunç'tan tepki
Mehmet Özhaseki canlı yayında projeyi anlattı: Yeni bir hareket başlatıyoruz
Mehmet Özhaseki canlı yayında projeyi anlattı: Yeni bir hareket başlatıyoruz
Senegal Başbakanı'ndan çağrı: Fransız işgaline son verelim
Senegal Başbakanı'ndan çağrı: Fransız işgaline son verelim
CW Enerji, Tekirdağ'da bir firmanın çatısına GES kurulumu gerçekleştirdi
CW Enerji, Tekirdağ'da bir firmanın çatısına GES kurulumu gerçekleştirdi
İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cansız bedenine ulaştı
İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cansız bedenine ulaştı
Bakan Şimşek duyurdu! Tarihi bir toplantı, ilk kararlar alındı
Bakan Şimşek duyurdu! Tarihi bir toplantı, ilk kararlar alındı
Sıcaklıklar artıyor, çöl tozlarına dikkat!
Sıcaklıklar artıyor, çöl tozlarına dikkat!
AK Parti Kızılcahamam Kampı'na hazırlanıyor!
AK Parti Kızılcahamam Kampı'na hazırlanıyor!
Bahçeli Kızılcahaman Kampı öncesi konuştu! FETÖ benzeri yapıya izin vermeyiz
Bahçeli Kızılcahaman Kampı öncesi konuştu! FETÖ benzeri yapıya izin vermeyiz