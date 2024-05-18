Memleket Partisi'nin genel merkezinin kapısına kilit vuruldu

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi, 'tasarruf' gerekçesiyle genel merkezi kapatma kararı aldı. Parti, bu kararla birlikte dijital platformlardaki varlığını artırmaya yönelecek.

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Memleket Partisi, 'tasarruf' amacıyla Ankara'daki Genel Merkez binasını kapatma karar aldı Parti, Etimesgut'ta daha küçük bir ofise taşınma kararı aldı.

Parti Genel Başkanı Muharrem İnce de alınan bu kararın ardından yaptığı açıklamada; dijital platformlardaki varlıklarını artıracaklarını ve parti masraflarını kısmak zorunda olduklarını aktardı.

İnce, partinin üyelerden gelen bağışlarla ayakta kaldığını, Hazine'den yardım alamadıklarını ve bu nedenle binaları küçültme kararı aldıklarını söyledi.