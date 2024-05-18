Efsane pilot Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar! ev malikane özel jet satıldı

Formula 1 pistlerinin efsane pilotu Michael Schumacher'in tedavisi sürerken ailesi ise özel bakım masraflarını karşılamak için mücadele veriyor.

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2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o tarihten bu yana özel bakıma muhtaç yaşıyor.

Ailesi, Formula 1 yarışlarının ünlü ismi Michael Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar bir servet harcadı.

Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkardı.

Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.

Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa sunuldu. Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.