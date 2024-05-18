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Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait 'Apache' tipi helikopteri vurduk

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait 'Apache' tipi helikopteri vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopteri SAM 7 füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

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Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir "Apache" tipi helikopterin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugayları, gün içinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

​​​​​​​İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.

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