Bakan Uraloğlu'ndan deprem bölgesindeki yollarla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, depremden etkilenen illerde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayan toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun altyapılarıyla birlikte yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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Uraloğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan etkin ulaştırma politikaları ile Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Ulaşım alanında 2002 yılı sonrasında büyük işlere imza attıklarını vurgulayan Uraloğlu, 6 bin 100 kilometre olarak devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 4,5 kat artırarak 29 bin 405 kilometreye yükselttiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını da 6'dan 77'ye çıkardıklarını belirterek, "Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi 1714 kilometre olan otoyol ağımız ise 3 bin 726 kilometreye yükselttik." diye konuştu.

Yapılan otoyollar ve köprülerle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapım çalışmaları devam etmekte olan Aydın-Denizli yolumuz da bu projeler gibi tarihteki yerini alacaktır. Yine, yakın bir süre önce Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'muzun ihalesini de gerçekleştirdik. Otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. Gündemimiz de olan bir diğer önemli kara yolu projemiz de Ankara-Akyazı Otoyolu, diğer adıyla Orta Anadolu Otoyolu'dur. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği Ankara-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğunu halen yaşamaya başladık. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya-Akyazı arasındaki yoğunluğu çok şükür rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz."

Bakan Uraloğlu, yeni otoyolların yapımına devam ettikleri gibi mevcut otoyolların üstyapısını yenileyerek, sürüş konforu ve güvenliğini arttıracak çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun, Avrupa sınırından başlayıp İstanbul ve Ankara üzerinden Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'ya uzanan otoyol ağının önemli bir kesimini oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün açılışını yaptığımız Osmaniye Batı Kavşağı yapım işinin de bünyesinde yer aldığı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ve Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun 213 kilometrelik kesiminin üstyapısını da yeniliyoruz. Osmaniye'nin söz konusu otoyolumuzla bağlantısı sadece Osmaniye Doğu Kavşağı ile sağlanmaktaydı. Ama şehrin hızla gelişmesi, araç sahipliği ve trafiğin artması nedeniyle şehir merkezinden otoyola ikinci bir bağlantı hattına ihtiyaç duyduk ve bu kapsamda Osmaniye Batı Kavşağı'nı hayata geçirdik. Projemiz kapsamında, 66 metre köprü ve toplam 3,8 kilometrelik bağlantı yollarını inşa ettik. Osmaniye Batı Kavşağı ile hızla büyüyen şehrin batı kesiminin otoyola en kısa ve en hızlı erişim imkanı tesis etmiş olduk."

"Yol sayesinde yatırım gelir ve üretim artar"

Mersin ve Adana'dan gelen trafiğin şehrin batısına ulaşmak için katettiği mesafeyi 4 kilometre kısalttıklarını anımsatan Uraloğlu, böylece yıllık toplam 68 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Böylece birkaç yılda yapılan kamu yatırımının karşılığının geri alınacağını anlatan Uraloğlu, ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 514 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

Otoyol ağının sunduğu hızlı ve kesintisiz erişim imkanıyla geçtiği her bölgeye yatırımları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Uraloğlu, "Yol sayesinde yatırım gelir ve üretim artar. Çiftçi mahsulünü satar, turist seyahat eder. Sanayici ihracat yapar, nakliyeci de malzemelerini güvenli, emniyetli ve zamanında taşır. Sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun en güzel örneğinin Osmaniye'de olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Osmaniye, otoyolun hizmete sunulduğu 90'lı yıllarda ilçe statüsündeyken birkaç yıl içerisinde il olmuştur. Tarımsal verimliliğine, sanayi ve ticari yatırımları da ekleyen şehrimiz, hızla büyümüş ve nüfusu bu süreçte tam 4 kat artmıştır. Yani yol, tıpkı fabrika, enerji, teknoloji gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002 yılından bu yana Osmaniye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 28 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık."

Depremden etkilenen şehirlerdeki çalışmalar

Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetten etkilenen şehirlerde bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarına başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayan toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun altyapılarıyla birlikte yapım çalışmalarını da sürdürüyoruz. Osmaniye Akyar'da 1820 kalıcı konutun ulaşımı için 887 milyon liralık proje bedeliyle 7,1 kilometre uzunluğundaki yol yapımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sonunda inşallah tamamına yakın 6,6 kilometrelik kesimi de bitirmeyi hedefliyoruz. Osmaniye'nin ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz projeler elbette kara yolu projeleriyle de sınırlı değil. Ülkemizde yapımı devam eden en önemli demir yolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile Osmaniye'yi de hızlı tren ile tanıştırmış olacağız. Projemizin tamamlanmasıyla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası toplam 361 kilometre olan mesafeyi 312,5 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini de sadece 2 saat 15 dakikaya inşallah düşürmüş olacağız."

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de müdürlük olarak daha güvenli, konforlu, hızlı, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi inşa etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'ın da konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Bakan Uraloğlu, işçilerle özçekim yaptı. ​​​​​​​

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Uraloğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılış töreninin ardından Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Uraloğlu, İl Başkanı Adnan Bayram ile görüştükten sonra parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada seçimleri değerlendiren Uraloğlu, bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.

Arka arkaya iki seçim atlatıldığını ve Osmaniye'nin bu anlamda daha memnun bulundukları illerden olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde çok istediğimiz sonuçları alabilmiş değiliz. Şunu elbette hep beraber istişare ediyoruz, tartışıyoruz. 'Dün vatandaşımız, 14-28 Mayıs'ta bize oy verip bizim istediğimiz sonucu alırken iyiydi, şimdi yani doğru tercihte bulunamadı.', asla böyle bir şey diyemeyiz. Eksikliği mutlaka kendimizde ararız. Öz eleştirimizi mutlaka kendimiz yaparız ki öyle yapacağız. Cumhurbaşkanımız zaten o anlamda gerekli tasarruflarda bulundu, bulunuyor. Bizlere yol haritası çiziyor, istikamet gösteriyor. Biz de ona göre bu 4 yıllık seçimsiz olan bu süreçte ülkemize inşallah hizmete devam edeceğiz."

Uraloğlu, Bakanlık olarak Osmaniye'de birçok hizmet yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da eşlik etti.