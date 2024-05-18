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Kamu ihalelerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Kamu ihalelerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi 16 Haziran'dan önce ödenecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırılmıştı. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne yatacak?

Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek ve 4 gün sürecek.

15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Uygulama 2018'de başladı

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

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