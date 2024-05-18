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Adana merkezli 4 ilde operasyon! Sahte altın vurgunu: 13 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde operasyon! Sahte altın vurgunu: 13 gözaltı

Adana merkezli 4️ ilde 'Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan' şahıslara yönelik düzenlenen 'AYAR-3' operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️0️ milyon TL olan; 3️ bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, bin 614 tam altın ve 57 reşat altın ele geçirildi.

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Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.

Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

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