Cristiano Ronaldo Al-Nassr'dan ayrılacak mı?

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'dan ayrılacağına dair iddiaları sonrası Al-Nassr'dan Ronaldo'nun geleceğine dair açıklama geldi.

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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al-Hilal'e yenilip kupadan olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Al-Hilal maçı sonrası gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo'nun o anları yayına yansımıştı. Söz konusu görüntüler sonrası Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağına dair haberler uluslararası basında yer almıştı.

KULÜP CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili Al-Nassr kanadından açıklama geldi. Kulüp CEO'su Guido Fienga, Ronaldo'nun planlarında bir değişiklik olmadığını ve yıldız ismin gelecek sezon da Al-Nassr'da top koşturacağını açıkladı.

"RONALDO'NUN KANI ARTIK SARI AKIYOR"

Al-Nassr'ın rengine vurgu yapan Fienga'nın, "Cristiano Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor" sözleri dikkat çekti.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 44 gol, 13 asistlik skor katkısı verdi.

Portekizli yıldızın, Al-Nassr ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.