AK Parti'de kongre süreci ekimde başlıyor

AK Parti Olağan Kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı açıklandı.

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AK Parti'de kongre sürecinin başlatılması için tarih belirlendi. Ekim ayı itibariyle önce ilçe teşkilatlarında arından il teşkilatlarında kongreler yapılacak.

AK Parti'de "Türkiye Buluşmaları" istişare toplantıları Haziran - Ekim ayları arasında yapılacak. Ardından AK Parti olağan kongre süreci başlatılacak.

Türkiye buluşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir'de toplantılara katılması bekleniyor.

İstişare ve çalıştaylar düzenlenecek bu aynı zamanda kongre için altyapı oluşturulacak. İlçe ve illerde kongrelerin tamamlanmasıyla gözler büyük olağan kongreye çevrilecek.