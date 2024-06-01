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Dev final öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'ye cevap geldi

Dev final öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'ye cevap geldi

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Fenerbahçe'nin Arda Güler için yaptığı destek paylaşımına genç yıldızdan cevap geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Salih Özcan'lı Dortmund karşı karşıya gelecek. 

Dev final öncesi Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Güler'e destek verdi. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımda "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" ifadelerini kullandı. 

Arda Güler ise Fenerbahçe'nin bu paylaşımına "Ailem, teşekkür ederim" şeklinde yanıtladı. 

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