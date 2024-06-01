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Yardım kuruluşunu hedef alan İsrail'e Belçika'dan kınama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yardım kuruluşunu hedef alan İsrail'e Belçika'dan kınama

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı.

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Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın faaliyetlerinin insani durumun vahim olduğu Gazze'deki Filistinliler için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bakan, "Belçika, İsrail Meclisinin UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma ve personelinin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik girişimlerini kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı. İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı, ABD Kongresinden geçmişti.

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