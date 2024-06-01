BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  EKONOMİ

Araç muayenesinde kredi kartı ile ödemelerde sürücülere kötü sürpriz Bendevi Palandöken'den çağrı

Araç muayenesinde kredi kartı ile ödemelerde sürücülere kötü sürpriz Bendevi Palandöken'den çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan araç muayenesinde kredi kartı ile ödemelerde alınan 77 lira ek ücret farkının alınmamasını istedi.

Abone ol

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebildiğini ifade etti.

Kartla yapılan ödemelerde "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret alındığını belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar, kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Kredi kartıyla ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor."

"Ticari araç sahiplerine indirimler sağlanmalı"

Palandöken, bu yıl araç muayene ücretlerinin otomobil, minibüs ve kamyonette 1149 liradan 1821 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 586,5 liradan 927,6 liraya yükseltildiğini, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise 2 bin 462,4 lira olduğunu ifade etti.

Araç muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların söz konusu ücretleri ödemekte güçlük çektiklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bakım ve onarım olmadan, yalnızca 10-15 dakika süren bir arıza tespitinden bu kadar yüksek ücret almak adil değil. Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, sigortaya her ay düzenli gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafımızı zorluyor. Bunun için ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı. Ayrıca ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak onların maliyet yükü hafifletilmeli."

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e zorunlu askerlik devam edecek mi sorusu soruldu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e zorunlu askerlik devam edecek mi sorusu soruldu
CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi
CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi
Ak Portföy, 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödül aldı
Ak Portföy, 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödül aldı
Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının yeni dönemini başlatıyor
Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının yeni dönemini başlatıyor
Antalya'da oltasına takıldı kıyıya çıkarmak için 20 dakika mücadele verdi
Antalya'da oltasına takıldı kıyıya çıkarmak için 20 dakika mücadele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi
Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı konuşmalar ortaya çıktı CHP'li vekil 'acınası bir durum' dedi
Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı konuşmalar ortaya çıktı CHP'li vekil 'acınası bir durum' dedi