Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi

Kariyerinde birçok kupa bulunan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Mourinho'nun takımla ilgili hamlelerini belirlediği ve Sportif Direktör Mario Branco’ya ilk talimatını verdiği öğrenildi.

Abone ol

Fenerbahçe’de bu sezon toplanan rekor puana rağmen elde edilen ikinciliğin ardından yeni sezon için ilk hamle dün gerçekleşti. Sarı-lacivertli takımda mevcut yönetim adına Jose Mourinho ile görüşen Sportif Direktör Branco her sorunu aştı ve Portekizli dünyaca ünlü teknik direktöre iki yıllık sözleşmeye ikna etmeyi başardı. Branco ile Mourinho görüşmesine, Ali Koç’un yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı’nın da katıldığı ve anlaşmada rol oynadığı öğrenildi.

Aslında bu anlaşma beklenen bir durumdu. Çünkü Jose Mourinho hem Başkan Ali Koç’un hem de aday Aziz Yıldırım’ın listesindeki ilk isimdi. İki adayın da yolu Portekizli hoca da kesişirken görüşmelerin ardından, Koç ve yönetimi son hamleyi yaptı ve anlaşma sağlandı.

Mourinho’nun bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Avrupa basını Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki sözleşmesinin 2 sezon geçerli olacağını ve Portekiz Milli Takımına gitmesine izin verecek bir maddeye sahip olacağını yazdı.

Fred ve Dzeko'yu aradı

Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe’nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, Fred ve Dzeko’yu arayarak bilgiler aldı.

Jesus'la da görüştü

Mourinho ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe’yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi. Başarılı teknik direktörün ‘evet’ demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.

Mourinho ilk talimatını verdi: "Kimseyi satmayın"

Fenerbahçe’nin maçlarını takip eden Jose Mourinho, Sportif Direktör Branco ile yaptığı görüşmelerde ‘Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum’ ifadelerini kullandığı öğrenildi. Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç’un da son günlerde “İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar” demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.

Kaynak: Milliyet