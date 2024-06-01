Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı konuşmalar ortaya çıktı CHP'li vekil 'acınası bir durum' dedi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın konuşmaları anında kayda giren diyalogda Hulusi Akar'ın yanındakilere Bakan'la ilgili ''Adamın adı neydi? Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?'' diye sorduğu anlar çok konuşuldu. Bu duruma ilişkin paylaşımda bulunan Bakan, "Askerin özlük hakları ile ilgili önergenin neden reddedildiğini bile bilme, bilgi geldi deyip reddet, sorgulama... Bu çok acınası bir durum." dedi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, askerin özlük haklarıyla ilgili önergesinin reddedildiği komisyona, Akar'ın açık kalan mikrofondan yansıyan sözleri damga vurdu.

Bakan'ın konuşmaları anında kayda giren diyalogda Akar'ın yanındakilere Bakan'la ilgili ''Adamın adı neydi? Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?'' diye sorduğu anlar şöyle kaydedildi:

- Hulusi Akar: Nerde lan? Burada konuşan nerden?

- Bu bizim komisyon üyesi değil, dışarıdan.

- Hulusi Akar: Öyle mi? Buraya oturabiliyor mu peki?

- Söz alabiliyorlar.

- Hulusi Akar: Neydi bunun soyadı? Soyadı neydi?

- Bakan, Bakan

- Hulusi Akar: Adamın adı neydi?

- Murat Bakan

- Hulusi Akar: Sn. Bakan toparlayalım...

- Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?

- Oylayıp reddedeceğiz.

- Hulusi Akar: Niçin!

- Bilgi geldi…

Komisyonun işleyişini hiç bilmemesi

Önergenin sahibi CHP'li Murat Bakan, Akar'ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Ne kadar üzücü… Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış şimdi de milletvekili olmuş bir insanın komisyondaki üyenin “AK Partili mi?, CHP’li mi?” diye partisini sorması hatta konuşmasından bile anlayamıyor olması, 9 yıldır milletvekili olan defalarca tarafına soru önergesi vermiş hatta bütçe görüşmelerinde yüzüne direkt konuşmuş ve soru sormuş milletvekilini tanımaması, komisyon başkanı olarak komisyonun işleyişini hiç bilmemesi…

"Yani hiçbir iradesi olmaması"

Benim verdiğim önerge; TSK’nın omurgası astsubayların ve uzman çavuşların hakları ile ilgiliydi. Kendisi önergemin ret sebebini soruyor yanındakine 'Niçin?' diyor, 'Niçin' demek adam haklı demek… Benim haklı olduğumu görüyor ama yanındaki 'bilgi geldi reddeceğiz' diyor, reddediliyor. Yani sorgulamaması… Yani hiçbir iradesi olmaması...

"Acınası bir durum"

Ne kadar acınacak bir durum. Ne kadar üzücü bir durum. Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yap, Milli Savunma Bakanlığı yap, TSK’yı sevk ve idare et ama önüne gelen askerin özlük hakları ile ilgili önergenin neden reddedildiğini bile bilme, bilgi geldi deyip reddet, sorgulama... Bu çok acınası bir durum.

"İki şeye üzüldüm"

İki şeye üzüldüm. Birincisi; uzman çavuşun, astsubayın onların nezdinde hiç kıymetinin olmaması, onların geleceğini ilgilendiren bir önergeyi hiç sorgulamadan reddetmeleri. Diğeri; Hulusi Akar’ın durumu! Ben burada ne arıyorum, ne yapıyorum haleti ruhiyesinde ve yaptığı işten bir haber. Yanındaki memurun yönlendirmesine göre hareket ediyor, kendi iradesi yok, “bilgi geldi” denmesi yeterli onun için. Umarım, en azından kendi içinde içine düştüğü durumu sorgular !