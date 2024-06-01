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Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek

Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.

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YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek.

Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak.

YSK, bu süreyi öne çekebilecek.

Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

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