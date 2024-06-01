Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası Talisca'dan dikkat çeken paylaşım

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dedikoduları üzerine, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğraf paylaşarak "Sonuna kadar seninle" notunu düştü ve takımında kalacağını ima etti.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Talisca'dan geleceğiyle ilgili paylaşım

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı yıldızdan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"Sonuna kadar seninle"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.