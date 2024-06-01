BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  SPOR

Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası Talisca'dan dikkat çeken paylaşım

Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası Talisca'dan dikkat çeken paylaşım

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dedikoduları üzerine, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğraf paylaşarak "Sonuna kadar seninle" notunu düştü ve takımında kalacağını ima etti.

Abone ol

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Talisca'dan geleceğiyle ilgili paylaşım

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı yıldızdan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"Sonuna kadar seninle"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Biden'ın ateşkes teklifine Hamas'tan ilk cevap geldi!
Biden'ın ateşkes teklifine Hamas'tan ilk cevap geldi!
İzmir'de öğrenciler taşlardan Türk ve Filistin bayrakları yaptı
İzmir'de öğrenciler taşlardan Türk ve Filistin bayrakları yaptı
Bakan Koca'dan "Dünya Tütünsüz Günü" paylaşım
Bakan Koca'dan "Dünya Tütünsüz Günü" paylaşım
CHP'li belediyeye 'Atatürk resmi' tepkisi!
CHP'li belediyeye 'Atatürk resmi' tepkisi!
Fenerbahçe'yi üzen haber! Lukaku için 45 milyon Euro istiyorlar
Fenerbahçe'yi üzen haber! Lukaku için 45 milyon Euro istiyorlar
İzmir'de ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
İzmir'de ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze sorununa dikkati çeken tek ülke
Bakan Fidan: Türkiye Gazze sorununa dikkati çeken tek ülke
Ali Koç sınırları zorlayacak! Yeni hedef Lewandowski
Ali Koç sınırları zorlayacak! Yeni hedef Lewandowski
Ateşkes sağlanacak mı? Joe Biden: İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu!
Ateşkes sağlanacak mı? Joe Biden: İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu!
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Karadeniz'de hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Kavrulacağız
Karadeniz'de hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Kavrulacağız
İngiliz Reuters'ın Türkiye'deki başıboş köpekler için yaptığı algı haberi dikkat çekti
İngiliz Reuters'ın Türkiye'deki başıboş köpekler için yaptığı algı haberi dikkat çekti