BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,99
ALTIN 2.409,37
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Karadeniz'de hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Kavrulacağız

Karadeniz'de hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Kavrulacağız

Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.

Abone ol

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yarından itibaren 5 Haziran'a kadar hava sıcaklıklarının yükseleceği kaydedildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre geçen hafta boyunca bölgeyi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelede yer verildi:

"Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak artması, hafta ortasına kadar ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz Reuters'ın Türkiye'deki başıboş köpekler için yaptığı algı haberi dikkat çekti
İngiliz Reuters'ın Türkiye'deki başıboş köpekler için yaptığı algı haberi dikkat çekti
Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'
Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İstanbul'da eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis
İstanbul'da eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis
Renault ve Çinli Geely’den motor üretimi için ortaklık
Renault ve Çinli Geely’den motor üretimi için ortaklık
Donald Trump: Taraflı bir yargılama oldu, görülmemiş olay
Donald Trump: Taraflı bir yargılama oldu, görülmemiş olay
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı
Mourinho Fenerbahçe için geliyor! İşte son paylaşımı...
Mourinho Fenerbahçe için geliyor! İşte son paylaşımı...
Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu
Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu
Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı
Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı
Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı