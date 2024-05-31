Mourinho Fenerbahçe için geliyor! İşte son paylaşımı...

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli teknik direktörün sosyal medyada valizlerini topladığı fotoğrafı paylaşması, taraftarları heyecanlandırdı. Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finali için Londra'da Fenerbahçe yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

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İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, teknik direktörlüğe dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu getiriyor. Yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Portekizli hoca ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

2+1 yıllık anlaşma!

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sportif Direktör Mario Branco, Mourinho ile el sıkışılmasında önemli rol oynadı.

Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitmesi ve orada sarı-lacivertli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Valizleri topladı!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından valizlerini topladığı fotoğrafını paylaştı. Mourinho'nun bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

İşte Mourinho'nun o paylaşımı