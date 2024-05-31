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Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Esenler'de yanında çalıştırdığı 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iş yeri sahibi A.K, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında çalışan çocuğun teyzesi, dün sosyal medyadan bir video yayınlayarak, yeğeninin, patronu tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, yüzde 40 engeli olduğu öğrenilen çocuğun, 30 Mayıs'ta ailesine, 40 gündür yanında çalıştığı patronu A.K. tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı belirlendi.

Polisler tarafından aynı gün Başakşehir'de yakalanan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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