Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak suçundan aranan eski HDP Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksel Yaşar adına düzenlenmiş bir pasaportla Bosna Hersek'e gitmek isteyen bir kişiden şüphelendi. Yapılan parmak izi incelemesi sonucunda, söz konusu kişinin, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan Betül Yaşar olduğu belirlendi.

Polis memurlarının dikkatli çalışması sayesinde, Yaşar'ın kardeşinin bilgilerine göre düzenlenmiş sahte pasaport kullanarak yurt dışına kaçma girişimi engellendi. Gözaltına alınan Yaşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Betül Yaşar'ın havalimanına tanınmamak amacıyla başörtüsüyle geldiği, gözaltı işlemi sonrası başörtüsünü çıkardığı görüldü.