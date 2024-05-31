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Gaziantep'te dayısını öldüren yeğen tutuklandı

Gaziantep'te dayısını öldüren yeğen tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dayısını borç para vermediği için tabancayla öldüren şüpheli Osmaniye'de yakalandı. Katil zanlısı yeğen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kurbanbaba Mahallesi'nde dün borç para vermediği iddiasıyla tartıştığı dayısı Faruk Yıldız'ı tabancayla ateş ederek öldüren ve kaçan Özkan Tutar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıyı Osmaniye'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Tutar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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