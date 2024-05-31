BIST 10.625
DOLAR 32,21
EURO 34,99
ALTIN 2.427,08
HABER /  GÜNCEL

Metro İstanbul'dan Taksim ve Şişhane istasyonlarındaki seferlere ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Metro İstanbul'dan Taksim ve Şişhane istasyonlarındaki seferlere ilişkin açıklama

 Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Abone ol

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, tükenmeye başladı
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, tükenmeye başladı
Hepsiburada ve 42 Türkiye işbirliğiyle geleceğin teknoloji liderleri yetişiyor
Hepsiburada ve 42 Türkiye işbirliğiyle geleceğin teknoloji liderleri yetişiyor
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia: 3 partiyi birleştirip başına geçecek!
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia: 3 partiyi birleştirip başına geçecek!
İstanbul'a 5 uçak dolusu Ruandalı geliyor iddiası Özgür Demirtaş sordu Bakanlıktan açıklama
İstanbul'a 5 uçak dolusu Ruandalı geliyor iddiası Özgür Demirtaş sordu Bakanlıktan açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu’ya tebrik ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu’ya tebrik ziyareti
Özgür Özel: Cumhuriyet Halk Partisi’ni ilk seçimde iktidar yapamazsam istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım
Özgür Özel: Cumhuriyet Halk Partisi’ni ilk seçimde iktidar yapamazsam istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım
Çanakkale'de korkutan deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Çanakkale'de korkutan deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi
DeFacto'dan Babalar Günü'ne özel indirimler
DeFacto'dan Babalar Günü'ne özel indirimler
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
İYİ Parti'den bir istifa daha! Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü
İYİ Parti'den bir istifa daha! Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü
Esenler'de iğrenç iddia! İş yeri sahibi yakalandı
Esenler'de iğrenç iddia! İş yeri sahibi yakalandı