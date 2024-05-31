İstanbul'a 5 uçak dolusu Ruandalı geliyor iddiası Özgür Demirtaş sordu Bakanlıktan açıklama

Türkiye ile Ruanda arasında yapılan anlaşma yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine bu pazar günü İstanbul'a 5 uçak dolusu Ruandalının geleceği, öne sürüldü. Konuyla ilgili paylaşımı gündem olan Özgür Demirtaş da 'turist' iddialarıyla ilgili bakanlıktan gelen açıklamayı paylaştı.

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Resmi Gazete'de, 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar yayımlandı.

AA'nın aktardığına göre; anlaşma, tarafların eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmanın ardından ise peş peşe tepkiler geldi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada "Ruanda ile yapılan anlaşma sonrası, THY'de Ruanda - İstanbul arası bilet bulmak zorlaştı. Sadece bu pazar, 5 uçak dolusu Ruandalı İstanbul'a gelecek" dendi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da anlaşmayı gündeme getiren isimlerden oldu. Demirtaş sosyal medyadan "Türkiye Ruanda ile niye turizm anlaşması imzalıyor? Ciddi ciddi soruyorum. Yetkili ve konu hakkında bilgisi olan insanlar Türkiye'ye yararının ne olduğunu yazabilirler mi? Eğer yararı yok ise anlaşma niye imzalanıyor?" sorularını dile getirdi.

Bakanlıktan telefon geldi

Daha sonra bakanlıktan kendisine yapılan bilgilendirmeyi paylaşan Demirtaş yeni paylaşımında şunları kaydetti:

"Şimdi beni Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal arayıp bilgilendirdi. Ruanda ile yapılan anlaşma turist çekme amacı taşımıyor. Daha çok Soft Power dediğimiz, ABD ve Avrupa ülkelerinin sıklıkla kullandığı bir yöntemi içeriyor. Türkiye’nin turizm konusunda sahip olduğu deneyim paylaşımı ve verilecek eğitimleri yani Türkiye’nin bölgedeki etkisinin (şimdi olmasa bile ileride) artırılması amaçlanıyor."