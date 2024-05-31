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İYİ Parti'den bir istifa daha! Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü

İYİ Parti'den bir istifa daha! Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya'nın istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü.

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Kaya, istifasını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama ile duyurdu. Aykut Kaya'nın istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.

Aykut Kaya kimdir?

1978 yılında Kayseri'de doğan Aykut Kaya, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Kaya, Amerika’da Baldwin-Wallace College’da uluslararası işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Yurt içi ve yurt dışında büyük ölçekli inşaat projelerini yürüten özel bir şirketin genel müdürlüğünü de üstlenen Kaya, 2016’da kurduğu yabancı ortaklı şirkette başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Aykut Kaya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-Slovakya Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Üyeliği görevlerinde de bulundu.

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