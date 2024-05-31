'Borsadan kazandım' diyen hakim için Cem Küçük hesap yaptı: Bunları almak pek mümkün değil

Yazar Cem Küçük, lüks Porsche otomobilini, silah koleksiyonunu borsada kazanıp aldığını söyleyen hakim için "Hakim maaşları Türkiye'de 100 bin TL. 24 tane silah var. Bu silahların karşılığı 1 Milyon TL'ye yakın. 100 bin TL maaşla yemeden içmeden bunları almak pek mümkün değil." dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyedeki dinlenme odasında cephanelik sergileyen hakim Oktay Tabur hakkında HSK'nin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İzmir Adliyesi’nde hakim olan Oktay Tabur’un, 10 milyonluk lüks aracı ve adliyenin dinlenme odasında silahlarını sergilemesi tartışmalara neden oldu.

'Bunları borsadan kazandığım parayla aldım'

Aynı zamanda rahip Brunson davasına baktığı ortaya çıkan Tabur, yazarların da gündeminde. Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabında Tabur'un verdiği pozu böyle değerlendirdi:

"Hakim Oktay Tabur'un silah cephaneliği görüntüleri "Hakim Oktay Tabur iyi bir hakim. FETÖ davalarında önemli kararlara İzmir'de imza attı. Ancak Hakim maaşları Türkiye'de 100 bin TL. 24 tane silah var. Bu silahların karşılığı 1 Milyon TL'ye yakın. 100 bin TL maaşla yemeden içmeden bunları almak pek mümkün değil. Pahalı bir arabaya bindiği de ortaya çıktı. Hakim Oktay Tabur 'bunları borsadan kazandığım parayla aldım' demiş. Etik olarak devletin verdiği makam odasında bu şekilde silahlarla gösteri yapmak doğru değil. Hakimlerin silah ruhsatı alma hakları var. Ama devletin makam odasında bunları sergilemek son derece yanlış."