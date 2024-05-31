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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...

Bazı kurum ve kuruluşlara müfettiş ve kontrolör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, Bakanlık müfettişleri Bayram Mavi, Hanifi Pekdemir, Oğuzhan Uzuner, Pınar Bilgen ve Talha Koç atandı.

Hazine Başkontrolörlüğüne Meryem Koşar getirilirken, Hazine Kontrolörlüklerine de yeterlilik sınavında başarı gösteren Emine Açıkgöz Engin, Hafize Mehtap İmamoğlu, Servan Kutlucan, Oğulcan Çolak, Didem Güçlü, Hüseyin Topal, Ferhat İçel, İnanç Kaplan, Yunus Ayan, Alperen Olgun, Melda Nur Nogay, Yavuz Selim Bayrakçı, Zeynep Tusun ve Ömer Faruk Kocamış'ın atanması uygun bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere de müfettiş yardımcıları Yunus Emre Asil, Emre Akgün, Mustafa Mermer, Safa Alagöz, Harun Ünal, Esra Dursun ve Sefa Kaya getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere ise Sezai Yücel, Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Onur Eminoğlu, Asuman Bora, Samet Doğan ve Fatih Diler atandı.

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