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9 AVM konkordato süreci başlattı: Satın almak için 3 grup devrede

9 AVM konkordato süreci başlattı: Satın almak için 3 grup devrede

Aralarında Forum İstanbul ve Marmara Forum’un da bulunduğu 9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alındı. 9 AVM’yi satın almak için 3 grubun adı geçiyor.

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Toplam 28 milyar lira borç yüzünden Marmara Forum ve Forum  İstanbul dahil dokuz AVM için konkordato süreci başlatılırken yıllık 100 milyona yakın ziyaretçiye sahip AVM’leri satın almak için 3 grubun adı geçiyor.

Gazete Oksijen'in haberine göre; aralarında Forum İstanbul ve Marmara Forum’un da bulunduğu 9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alındı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Forum  İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler için bir yıllık kesin süre verdi.

Bu sürede alacaklıların şirketler aleyhine icra takibi yapması mümkün olmayacak. Şirketler ise bir yıllık sürede alacaklılarla ödeme projelerini müzakere edecek ve bir yılın sonunda yapılacak toplantıyla AVM’lerin kaderi belirlenecek.

9 AVM ile ilgili hukuki süreç devam ederken diğer taraftan bu AVM’leri satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunuyor.

Gayrimenkul piyasasından edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor.

AVM
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