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Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencisi D.K. (21), kaldığı yurtta tuvalete gitti. D.K'nin uzun süre buradan çıkmaması üzerine arkadaşı durumu yurt görevlilerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K'nin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından D.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.

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