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Mısır ve İsrail'den Refah kararı! İsrail askerleri çekiliyor

Mısır ve İsrail'den Refah kararı! İsrail askerleri çekiliyor

ABD yönetiminden gelen baskının ardından İsrail ile Mısır'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açma konusunda fikir birliğine vardığı ileri sürüldü.

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İsrail televizyonu KAN'da yer alan son dakika haberine göre, İsrail ile Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmayı kararlaştırdığı aktarıldı.

Tel Aviv ile Kahire'nin bu kararı ABD'den gelen baskıların ardından aldığı iddia edildi.

İSRAİL ASKERLERİNİ GERİ ÇEKECEK
Refah'ın yeniden açılması için İsrail yönetiminin askerlerini sınır kapısıdan çekmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Haberde, sınır kapısının uluslararası bir kuruluşun kontrolüne bırakılmasının planlandığı, İsrail'in bir kuruluş bulununcaya kadar geçici süreyle Gazze'de "Hamas ile bağlantısı bulunmayan Filistinlilerce" kontrol edilmesini kabul ettiği ifade edildi.

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