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HABER /  SAĞLIK

Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi

Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi

Giresun'da bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuştuğu, bir kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastalığın bölgede ve Giresun'da hala önemini koruduğu vurgulandı.

Bu yıl mayıs ayı sonu itibarıyla kentte toplam 7 KKKA vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu vakaların 3'ünün Çamoluk, 2'sinin Alucra ve 2'sinin Şebinkarahisar ilçelerinde görüldüğü belirtildi.

Hastalığa yakalanan 7 kişiden 6'sının tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu ifade edilen açıklamada, bir kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

KKKA hastalığının hala gündemde olduğunun altı çizilen açıklamada, korunma ve erken tanı konularına azami dikkat gösterilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi mart ayından itibaren özellikle KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçelerden başlamak üzere, hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların korunma önlemlerine uymalarının ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarının, KKKA kaynaklı ölümleri önlemek adına büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Hastalığın yayılmasını engellemek ve can kayıplarını önlemek için tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmasını ve gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, halkın sağlığını korumak için çalışmalarına kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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