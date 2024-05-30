Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın WhatsApp ihbar hattı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önlenmesi ve vatandaşların plajlara kolay erişimini sağlamak amacıyla ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı hizmete koydu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre dostu hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı

Sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önlenmesi ve vatandaşların plajlara rahatça ulaşabilmesi için ‘Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı devreye soktu

Bu ihbar hattı, vatandaşların plajlara kolay erişimini sağlarken, çevre kirliliğini önlemeye yönelik adımlar atılmasını da hedefliyor.

7 gün 24 saat hizmet veren hat, çevre koruma çabalarına önemli bir katkı sunuyor.

Konum, fotoğraf ve video ile ihbar edilebilecek

Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar; konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor.

Çevre ve deniz kirliliği ihbarlarına mobil çözüm

Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular; yetkili operatörlerce kayıt altına alınarak elektronik ortamda anında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı.

ALO 181 çağrı merkezi de aktif

Diğer taraftan, Bakanlık bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevre konularındaki sorunları da çözüme kavuşturulmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nın yanı sıra ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden de ihbarda bulunabiliyor.

"Ortak evimiz dünyamız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Çevremizi ve denizlerimizi el birliğiyle, hassasiyetle koruyoruz. Devreye aldığımız 0532 01 01 181 numaralı ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’ ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendiriyor, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. ‘Ortak Evimiz Dünyamız’ için birlikte, 7 gün 24 saat çalışıyoruz.