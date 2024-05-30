Kütahya’da 'büyücü' operasyonu: 4 kişi gözaltında

Kütahya'da, büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda büyü ve muska işlerinde kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonu düzenledi. Operasyonda, insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 200 muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler, Arapça yazılı ve çeşitli sembollerin yer aldığı bez parçaları, çeşitli otlar, alacak verecek miktarları yazılan ajandalar, büyü ve muska işlerinde kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö'nün (66) emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri ve çok sayıda kişiyi dolandırıldıkları ileri sürüldü.